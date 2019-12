Concerto di Natale del Rotary Falconara a Chiaravalle: 5000 euro donati per l'allestimento di uno spazio giovani

CHIARAVALLE - La cornice del Teatro Valle di Chiaravalle ha ospitato il concerto di Natale del Rotary Club Falconara Marittima organizzato in collaborazione con il Camune di Chiaravalleal quale è stata elargita una donazione di 5000 euro. Un programma classico, sinfonico, lirico e natalizio proposto dall'Orchestra Giovanile delle Marche diretta dal Maestro Campolucci. Arte e beneficenza nello spirito natalizio



Un appuntamento ormai atteso non solo dagli iscritti al club, ma da tutta la cittadinanza quello del concerto natalizio del Rotary Club di Falconara, che ritrova anche nel 2019 la suggestiva cornice del teatro Valle di Chiaravalle. Un'occasione di conviviale partecipazione impreziosita dalle significative opere di solidarietà connesse al concerto. Tutto il ricavato è stato infatti devoluto alla onlus Anteas di Falconara, attiva nel sostegno di malati di alzheimer, e in chiusura del concerto con una donazione di 5 mila euro al Comune di Chiaravalle per l'allestimento di uno spazio dedicato ai giovani presso il Nuovo Campo Boario nel contesto del progetto Consulta Comunale Giovani.



Un sostegno ai giovani ribadito dall'esecuzione dell'ottimo concerto, affidata all'Orchestra Giovanile delle Marche, diretta dal Maestro Stefano Campolucci. La giovane orchestra, affiancata dall'ottima solista Giuditta Longo al violino e dalle voci di Laura Andreoni, Giorgia Mancini, Olga Salati e David Mazzoni ha offerto all'affollata platea del teatro Valle un eclettico e divertente percorso musicale, partendo dalla musica sinfonica di Vivaldi e Beethoven, attraversando le energiche sinfonie di Marquez e Bernstein, assaporando le più celebri arie liriche di Bizet, Strauss e Puccini, per terminare con gli immancabili canti natalizi e la sempre partecipata Marcia Radetzky di Strauss, accompagnata con divertimento dal battito di mani del pubblico.



“C'è sempre grande entusiasmo per questo concerto natalizio” ha commentato il Sindaco Damiano Costantini, offrendo il proprio ringraziamento al Presidente del Rotary Club Falconara Marittima e ai Presidenti dei Club di Jesi Mauro Ragaini e Fabriano Patrizia Salari, il DirigenteDistrettuale Maurizio Marchegiani e il socio del Club Oscar Simoncelli, Assistente del Governatore, presenti all'evento, “particolare entusiasmo per questa edizione che in particolare vede valorizzare i giovani e va a finanziare le loro attività. Giovani che sono il futuro della nostra città ma anche le nostre radici”. © RIPRODUZIONE RISERVATA