Colpito da meningite a dieci anni Staffetta al Salesi a sirene spiegate

SENIGALLIA - La corsa all’ospedale di Senigallia, il drastico peggioramento delle condizioni di salute e il trasferimento d’urgenza al presidio del Salesi con la scorta dei carabinieri a sirene spiegate. Sono gravi le condizioni di un bimbo di 10 anni che ieri mattina è arrivato al pronto soccorso di via Corridoni per una sospetta meningite batterica, patologia poi confermata dagli esami diagnostici. Il piccolo è stato subito ricoverato in una stanza isolata del reparto di Malattie Infettive e sottoposto ai trattamenti del caso. Il minore, residente e Senigallia e studente della quinta elementare, da qualche giorno presentava una sintomatologia compatibile con una possibile influenza. Ora dopo ora, però, le condizioni del bimbo sono peggiorate sempre di più. Di qui, la decisione dei genitori di portarlo giovedì sera al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. Ha passato qui la notte.