ANCONA Non l’ha vista arrivare al lavoro e, conoscendo la sua puntualità, si è subito insospettita. Ma ha cominciato a preoccuparsi davvero quando, chiamandola ripetutamente al cellulare, non ha ricevuto risposta. A quel punto ha deciso di contattare il numero d’emergenza 112. A fare scattare l’allarme, ieri mattina, è stata la collega di lavoro di una 40enne che i vigili del fuoco e il personale del 118, intervenuto con la Croce Rossa, hanno trovato in stato confusionale all’interno del suo appartamento in zona Tavernelle.

L’apertura

La donna non rispondeva neppure al campanello, per questo i pompieri hanno dovuto provvedere a forzare la serratura per entrare nell’abitazione. I soccorritori hanno trovato la 40enne a letto, in uno stato quasi catatonico. Hanno capito subito che non stava semplicemente dormendo, ma era alle prese con qualche patologia. Per questo il personale medico ha disposto subito il trasferimento della donna al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Dai primi accertamenti clinici sembrerebbe che la 40enne sia affetta da un’encefalite, infiammazione forse ricollegabile ad una forma di meningite. Ma saranno necessari esami approfonditi per riconoscere con esattezza la sua patologia e trovare adeguate cure.