Chiazza d’olio in mare Indagini lampo in porto scatta una denuncia

ANCONA - Ieri i militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona, nel corso delle ispezioni di routine nell’area portuale, hanno notato una grossa chiazza di olio lubrificante in mare, che sembrava provenire dall’ambito dello scalo riservato alle unità da pesca, al Mandracchio. Prontamente i militari hanno provveduto ad allertare la sala operativa della Capitaneria di porto, che ha fatto intervenire propri uomini e il personale dell’Arpa Marche, quest’ultimo per le attività tecniche. I militari della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto hanno proceduto, contemporaneamente, agli accertamenti di polizia giudiziaria, che hanno permesso di risalire in breve tempo all’autore del fatto. Il quale, sebbene lo sversamento dai primi accertamenti sembri essere stato accidentale, è stato denunciato all’autorità competente. Contestualmente è stato attivato il piano locale antiquinamento procedendo alla delimitazione dello specchio acqueo tramite l’impiego di panne galleggianti ed alla rimozione dello sversamento oleoso, attraverso l’impiego di dispositivi assorbenti e del mezzo disinquinante, che opera nell’ambito portuale. In poche ore è stata rimossa la macchia oleosa.