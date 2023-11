CHIARAVALLE La bambina di 4 anni che venerdì all’ora di pranzo è caduta da un balcone della casa dove abita con la famiglia in via Martiri della Libertà a Chiaravalle sta bene e non corre alcun pericolo di vita. Ha qualche problema ad una caviglia che si è distorta nella caduta da almeno 4 metri di altezza ma, a parte il grande spavento e le lacrime di paura e di dolore, non ha subito gravi traumi come in un primo momento si era temuto.

La comunità chiaravallese si è stretta intorno alla famiglia della piccola, cittadini italiani di origine tunisina, molto ben voluti a Chiaravalle dove hanno molti amici e dove sono molto conosciuti, ben integrati ed apprezzati. Il papà della piccola ha voluto rassicurare tutti tramite dichiarazioni sui social e i chiaravallesi hanno replicato con affetto e con grandi sospiri di sollievo alla notizia che la bimba sta bene e non ha riportato gravi ferite né fratture né traumi importanti.

Venerdì intorno alle 13 quando è accaduto l’episodio in una zona vicina alla stazione ferroviaria in molti si erano preoccupati e temevano per la vita della piccola, anche perché le operazioni di soccorso sono state al tempo stesso spettacolari e inquietanti visto che Icaro, l’eliambulanza che si era alzata in volo dall’ospedale di Torrette con medici ed operatori sanitari a bordo, aveva volteggiato per diverso tempo sopra la città per poi calare con un verricello i sanitari e fermarsi con le turbine spente per diversi minuti in una zona attigua all’abbazia chiaravallese, su un campo da basket nell’area di proprietà della parrocchia.

La bambina è stata poi trasportata con un’ambulanza all’ospedale Salesi di Ancona perché le sue condizioni non erano gravi, dopo un approfondito consulto dei medici e degli operatori sanitari di Icaro e della Croce Gialla di Chiaravalle che erano giunti sul posto insieme ai carabinieri di Chiaravalle guidati dal Maresciallo Domenico Maurelli che hanno effettuato i rilievi del caso.