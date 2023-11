CHIARAVALLE Tanta paura all’ora di pranzo in via Martiri della Libertà a Chiaravalle, a poche decine di metri dalla stazione. Una bambina di 4 anni è caduta dal terrazzo al primo piano, da un’altezza di quasi 5 metri, di una palazzina dove vive con la famiglia di origini nordafricane. Erano le 13 e la famiglia aveva appena pranzato quando la mamma stava mettendo a posto la tavola e stendendo i panni da un balcone.

Un attimo di disattenzione è stato sufficiente perché la bimba si sporgesse dal balcone che si affaccia sul retro della casa e perdesse l’equilibrio, cadendo nel vuoto ed atterrando sul selciato. Ad accorgersi è stata una donna che abita al piano terra, che ha visto la bambina precipitare sull’asfalto e che ha subito dato l’allarme. Sono scattati i soccorsi: in tanti hanno aiutato i genitori della piccola a prestare i primi aiuti alla bimba di 4 anni che piangeva a dirotto ma fortunatamente non aveva subito gravissimi traumi. Si è alzata in volo dall’ospedale di Torrette l’eliambulanza che ha raggiunto il luogo dell’incidente in maniera spettacolare.

Da Icaro, giunto sopra la zona dove non c’è uno spazio per atterrare, sono scesi con un verricello medici ed operatori sanitari nel piazzale della stazione e nel frattempo sono arrivati in via Martiri della Libertà i carabinieri di Chiaravalle, guidati dal Maresciallo Domenico Maurelli, gli operatori della Croce Gialla di Chiaravalle ed un’auto medica da Torrette. La bambina, sempre rimasta cosciente, è stata visitata e stabilizzata dall’equipe dell’elisoccorso e poi trasportata con un’auto ambulanza all’ospedale Salesi ad Ancona.



Lamentava un dolore acuto ad una caviglia ma non sembrava avere altri traumi significativi. Le operazioni di soccorso, con l’eliambulanza che ha volteggiato a lungo sulla città per poi posarsi in una zona centrale vicino all’abbazia nel campo da basket in via Bruno, hanno destato molta apprensione nei cittadini. Alla notizia che la bambina non era in pericolo di vita e non aveva subito gravi conseguenze dalla caduta tutti hanno tirato un sospiro di sollievo.