Da Roma a Jesi per rubare: arrestate due giovani. La polizia cercava armi, in auto invece c'erano 1.000 euro di profumi e trucchi

JESI - L'arresto è arrivato dopo un controllo di un'auto noleggiata da una società con sede a Roma. A bordo c'erano 4 persone, provenienti dal campo rom di Roma, già segnalate per furti in esercizi commerciali. Due donne di 18 e 21 anni, romene, sono state arrestate ieri dalla polizia di Jesi per furto aggravato in concorso in una profumeria. Per lo stesso reato sono stati denunciati a piede libero anche un 21enne turco e una 18enne romena.

La sorpresa

Gli agenti pensavano di trovare armi, invece in auto c'era due buste con 74 prodotti cosmetici senza scontrino per circa 1000 euro di prodotti trafugati dagli espositori di un negozio di Jesi, come confermato poco dopo dal titolare. Le due donne sono state riconosciute e la refurtiva è stata restituita.