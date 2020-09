Piove, sottopassi allagati: sempre più forti le proteste dei residenti

CHIARAVALLE - Sottopassi allagati in via Circonvallazione e via Cairoli. La situazione si ripete ogni volta che ci sono episodi di pesante maltempo e di pioggia battente. Due auto della polizia locale sbarrano l’ingresso ai sottopassi mentre due mezzi dei vigili del fuoco operano dal lato opposto zona parco Primo Maggio. Per raggiungere la zona del parco e la zona del Podesti occorre usare il sovrappasso ferroviario che dalla stra da provinciale per Jesi immette nella zona del Parco Primo Maggio. I residenti sono esasperati. «Ogni volta che piove – lamenta uno di loro - rischio l’allagamento di casa per la cattiva manutenzione tombini e perché ci sono parcheggi selvaggi. Ho inviato 3 raccomandate al comune ed ho ottenuto 2 interventi non risolutivi. Credo sia il momento di intervenire in maniera decisiva da chi ne ha la facoltà». «Ogni volta che piove succede – dice Francesca, altra residente del quartiere – altro che zona residenziale, queste sono zone abbandonate sfido qualcuno a dire il contrario».

