Scoppia la lite per i soldi della pensione: ​minaccia la figlia con un bastone

CHIARAVALLE - Sono volate parole grosse, minacce ed urla tra madre e figlia mercoledì scorso nel piazzale di una palazzina di via Donizetti a Chiaravalle tanto che per dirimere la questione e la lite tra le due donne sono dovuti intervenire le nipoti, mentre diversi residenti del quartiere assistevano attoniti. La donna di ottanta anni che risiede a Falconara era giunta a Chiaravalle, determinata e agguerrita a chiedere soldi alla figlia tanto da arrivare a minacciarla con un bastone.I motivi della lite sarebbero di natura economica: la madre imputava alla figlia, che ha la facoltà di ritirare la pensione della madre, il fatto che lei le elargisse solo poche decine di euro e non tutta la pensione. Si è così giunti ad una lite furibonda tra le due donne con la madre che quando ha visto avvicinarsi la figlia ha brandito e fatto mulinare un bastone, minacciandola anche con epiteti offensivi ed urla. Diversi cittadini hanno avuto paura che l’episodio potesse avere un epilogo grave ed hanno chiamato i carabinieri e la polizia locale. Alcuni vigili urbani sono intervenuti immobilizzando l’anziana e riuscendo a riportarla alla ragione.