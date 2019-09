Botte al padre che vuole portarlo ​alla comunità di recupero: condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Due settimane fa è stato arrestato dai carabinieri di Filottrano dopo a ver massacrato di botte il padre al termine dell’ennesima lite familiare . All’uomo, portato in ospedale, era stata diagnosticata la frattura delle ossa nasali e dell’orbita destra, lesioni guaribili in trenta giorni.Con la denuncia sporta ai carabinieri erano scattate le manette per il figlio 25enne, accusato di vessazioni e maltrattamenti avvenuti a partire dal 2013. Ieri mattina, il ragazzo è stato portato davanti al giudice. Con il rito abbreviato è stato condannato a scontare tre anni e quattro mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi.