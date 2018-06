Ruba in casa mentre il complice distrae i vicini In fuga con soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERRETO D’ESI - La banda ha preso di mira l’appartamento al piano terra di una palazzina in via Verdi di Cerreto d’Esi, il complice arriva a bordo di una berlina grigio chiaro e, volutamente, parcheggia male l’auto, proprio per distrarre i vicini di casa, che, complice il tempo bello, si trovavano in giardino per trascorrere la domenica sera nel relax più assoluto. Così, mentre il malvivente intrattiene il condomino, gli altri componenti della banda forzano la finestra, entrano nella casa vicina, mettono sala e camera a soqquadro, fuggono con un bottino in oro e gioielli del valore di circa 3mila euro.