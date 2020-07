Ladri in casa rubano gioielli e ricordi di famiglia: i residenti rientrano e trovano l'appartamento sottosopra

CASTELPLANIO - Ladri d’appartamento in azione nella tarda serata di venerdì in via Togliatti, in un’abitazione al confine tra le frazioni di Stazione e di Borgo Loreto, non lontano dalla chiesa parrocchiale. Il furto è stato commesso presumibilmente tra le 21 e le 22, nel momento in cui i proprietari non si trovavano in casa. O i banditi li stavano osservando in attesa del momento propizio per entrare in azione o sono andati alla cieca, andando a colpire una delle abitazioni isolate.

Con un’effrazione agli infissi si sono introdotti in casa e dopo aver rovistato in giro nelle stanze, hanno trovato e portato via dei gioielli il cui valore è in via di quantificazione. Si tratta comunque di un valore più affettivo, per i ricordi a cui erano associati. Poi i banditi sono scappati via. L’amara sorpresa per i residenti al rientro, quando hanno trovato la casa sottosopra. Hanno lanciato l’allarme al 112 e i carabinieri sono intervenuti per un sopralluogo. Indagini in corso. Episodi analoghi si erano verificati appena tre giorni fa a Jesi in viale Verdi, via De Bosis e in via Tabano. Il weekend scorso i topi d’appartamento avevano colpito a Monte San Vito e in frazione Borghetto, sempre approfittando dell’assenza dei proprietari, a caccia di denaro e oro. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi.

