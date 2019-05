Boato nella notte: colpo lampo di tre ladri allo sportello bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLEONE DI SUASA - Assalto al bancomat della BCC di Pergola e Corinaldo nella notte tra venerdì e sabato. L’allarme è scattato alle 2.35 quando la banda della marmotta, utilizzando un congegno rudimentale, ha fatto esplodere il dispositivo per poi fuggire con il bottino. La refurtiva è ancora in corso di quantificazione. La filale dell’istituto di credito, presa di mira, si trova nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II. Non appena scattato l’allarme i carabinieri sono arrivati con una pattuglia dalla vicina Ostra Vetere e con un’altra di supporto da Senigallia. Al loro arrivo però dei malviventi nessuna traccia. Un colpo messo a segno nei minimi dettagli anche sulla tempistica. Hanno agito in pochi minuti. Dalle testimonianze raccolte sembra che fossero almeno tre. I residenti, svegliati dal boato, hanno cercato di capire cosa fosse accaduto e hanno visto tre uomini scappare ma senza riuscire a fornire dettagli utili.