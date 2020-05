Scoppia l'incendio in un deposito di balle di fieno. I vigili del fuoco indagano sulle cause

CASTELFIDARDO - E' durato tutta la notte, ed è ancora in corso, l'intervento dei vigili del fuoco di Ancona ed Osimo per spegnere l'incendio che è divampato, ieri sera alle 21, in un'azienda agricola in via della Stazione a Castelfidardo. Ignote le cause dell'incendio che sono in corso di accertamento. Hanno preso fuoco numerose balle di fieno che erano sistemare su un'area di circa 5mila metri quadrati.

I vigili del fuoco hanno dapprima circoscritto l'incendio impedendo che potesse raggiungere le abitazioni. Una volta confinate le fiamme al deposito delle balle di fieno, è iniziata la lunga opera di spegnimento che sta proseguendo per verificare che non ci siano focolai che possano riprendere. Non si segnalano danni alle persone.

