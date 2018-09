Schianto tra auto: grave un uomo ferite due gemelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Paura ieri pomeriggio per un incidente avvenuto in via Recanatese, a Castelfidardo. Il bilancio è di quattro feriti. Il più grave, un osimano di 40 anni, è stato portato a Torrette in eliambulanza. Non è in pericolo di vita. Due gemelle di 19 anni sono state accompagnate dalla Croce Rossa all’ospedale di Osimo. Una quarta persona è rimasta ferita in modo lieve. Sul posto oltre al 118 anche una pattuglia dei carabinieri.