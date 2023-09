Castelfidardo, rubano sedici bottiglie di liquore da un supermercato (poi riconsegnate): una coppia ai domiciliari

CASTELFIDARDO- I carabinieri di Castelfidardo hanno tratto in arresto un uomo e una donna originari del fermano che dovranno rispondere di furto aggravato e già noti alle forze dell'ordine. La coppia è stata notata mentre si aggirava in un supermercato da dove aveva appena rubato 16 bottiglie di liquore per un valore di 286 euro poi ritrovate in macchina dai militari.

La riconsegna

Il bottino è stato riconsegnato ai titolari del supermercato e la coppia posta agli arresti domiciliari.