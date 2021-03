Scende dal bus e viene falciato da un'auto: scaraventato per metri, ragazzo di 16 anni in prognosi riservata

CASTELFIDARDO - Era appena sceso da un autobus alla fermata di via Murri quando è stato falciato da un’auto. Ora è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette in prognosi riservata il ragazzo di Castelfidardo di 16 anni travolto mentre attraversava la strada per tornare a casa. Il grave incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 20,40.

A chiamare i soccorsi sono stati l’autista del mezzo pubblico e la stessa persona alla guida dell’auto, sotto choc per quanto accaduto. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri di Castelfidardo che fino a tarda sera si sono occupati di analizzare la dinamica dell’incidente, ascoltando lo stesso investitore. Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista non si sarebbe accorto del sedicenne che, sceso dal bus, è stato centrato in pieno mentre attraversava la strada. L’impatto è stato violentissimo. Il giovane è stato scaraventato per una decina di metri, piombando nel giardino di un’abitazione. Un volo tremendo. L’adolescente è stato portato d’urgenza al Pronto soccorso di Torrette, in codice rosso: era comunque cosciente quando ha ricevuto le prime cure del 118. L’investimento è avvenuto proprio all’altezza della fermata di via Murri, di fronte al negozio Laguna Blu specializzato in prodotti per animali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA