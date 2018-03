Incendio all'esterno di una struttura: i vigili del fuoco evitano il peggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Intorno alle ore 14:30 circa una squadra dei vigili del fuoco con due mezzi, autopompa e autobotte, è intervenuta nella zona industriale Cerretano di Castelfidardo per un incendio presso una ditta di lavorazione metalli. L'incendio, che ha interessato la parte esterna della struttura, è stato spento in breve tempo e non si è propagato all'interno.