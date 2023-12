CORINALDO - Soccorso un cane anziano da due cittadini a Corinaldo. Zoppicava e si era perso. «Era in fondo a un campo vicino a un fosso - racconta Giordano Crescentini - ho sentito che si stava lamentando e sono andato a vedere però non sono riuscito a prenderlo, così gli ho portato un po' di crocchette, era ridotto male. Ho poi chiamato un’amica».

Da lunedì i proprietari non avevano sue notizie. Martedì è stato messo al sicuro grazie a Crescentini che, sentendolo lamentarsi, si è attivato in fretta.

«Non ho fatto niente di particolare – conclude – ma credo che, se avesse passato un’altra notte al freddo e senza mangiare, forse non si sarebbe salvato. Importante è stato l’aiuto di Morena Mancini che è riuscita ad avvicinarlo e prenderlo. In braccio l’abbiamo portato prima a casa mia poi in macchina dai suoi proprietari». Tramite la polizia locale li hanno rintracciati.