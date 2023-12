Ancona, il Parco della Cittadella chiude, lui non si accorge e resta dentro: 20enne greco chiede aiuto ma si scopre che non sarebbe potuto uscire di casa

ANCONA - Ci mancava solo un cinghiale per rendere il quadro ancora più surreale. Nella serata di ieri gli operatori della Questura dorica sono intervenuti in via della Circonvallazione a seguito di una segnalazione che riferiva di un uomo rimasto chiuso all' interno del Parco della Cittadella. Giunti sul posto i poliziotti hanno subito notato un ragazzo che, alla vista della Polizia, cercava di attirare la loro attenzione sbracciandosi.

La misura



Presi contatti con il ragazzo, di origine ellenica e di circa 20 anni, i poliziotti hanno così chiesto spiegazioni in merito all'accaduto. Il giovane ha riferito di essere andato al parco intorno alle 21 per fare attività fisica ma, non sapendo della chiusura dello stesso ad una certa ora, si accorto troppo tardi che i cancelli erano stati chiusi. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti, però, emergeva che nei confronti del giovane risultava in atto un misura alternativa con permanenza domiciliare in una data fascia oraria, inoltre risultava un rintraccio per notifica emesso dalla Questura dorica lo scorso aprile. Essendo inoltre sprovvisto di ogni documento di identità il giovane è stato condotto negli uffici di via Gervasoni dove è stato identificato e redatto, nei suoi confronti, un biglietto di invito ex art. 15 T.U.L.P.S.

All'esito dell'attività, in considerazione della misura alternativa in atto, è stato riportato presso la sua residenza.