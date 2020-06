Allarme bomba all'Ikea per un pacco sospetto: megastore chiuso al pubblico. Ma era solo la batteria di un ciclomotore

CAMERANO - Panico e paura a Camerano per un pacco sospetto nel parcheggio dell'Ikea dove sono subito arrivati gli artificieri pol il sollievo, era semplicemente una batteria.



Un allarme bomba è scattato questa mattina all’Ikea per un pacco sospetto. L’involucro di forma quadrata, sigillato e in cartone, è stato ritrovato al centro del parcheggio sotterraneo, alla base di una colonna. Quanto basta per convincere la direzione a non aprire il megastore di Camerano, semplicemente a titolo precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli artificieri che hanno isolato la zona e provveduto a recuperare il pacco sospetto in totale sicurezza. L’allarme è cessato poco fa: gli artificieri, infatti, hanno trovato all’interno del contenitore una innocua batteria di un ciclomotore.

