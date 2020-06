Accusa un malore e crolla a terra: donna di 35 anni portata all'ospedale di Torrette

ANCONA - Accusa un malore a cade a terra. Momenti di paura quelli vissuti questa mattina intorno alle 9 all'incrocio tra via Mingazzini e via Cristoforo Colombo: i primi soccorsi li ha portati una pattuglia della polizia locale quindi l'intervento della Croce Gialla che ha portata la donna bengalese di 35 anni all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

