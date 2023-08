Fabriano, cade con la sua bici nei sentieri di montagna dopo aver perso il controllo: trasportato a Torrette

FABRIANO- I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11 di oggi (18 agosto) in località Vallemontagnana, nel Comune di Fabriano, per soccorrere un ciclista caduto in uno dei sentieri della zona dopo aver perso il controllo del mezzo.

I dettagli dell'intervento

La squadra di Fabriano, sul posto con due mezzi 4x4, ha collaborato con il 118 per recuperare il ferito, poi trasportato a Torrette.