​Barca piena d'acqua affonda al porto turistico, svuotata e rimessa in galleggiamento dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Emergenza a Marina Dorica. I vigili del fuoco ieri sera sono intervenuti per recurare una barca parzialmente affondata. Al porto turisti sono entrati in azione gli uomini della sezione navale e i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno raddrizzato la barca e aspirato l'acqua con una motopompa per riportarla in galleggiamento. Nessuna persona è rimasta coinvolta.LEGGI ANCHE: