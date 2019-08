Bar con spaccio di droga e pieno di ubriachi: arriva la chiusura per 30 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Questa mattina gli agenti della Questura di Ancona hanno notificato un provvedimento di chiusura per 30 giorni nei confronti di un esercizio pubblico nel quartiere Piano San Lazzaro che era stato controllato e monitorato da giorni dalla Polizia. La chiusura temporanea del locale è stata disposta ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in quanto il locale continuava ad essere il punto di ritrovo di pregiudicati, ubriachi, tossicodipendenti e borderline, la cui presenza rappresentava un indice di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.Il 7 agosto scorso gli agenti della Squadra Mobile della Questura dorica, avevano rilevato che all’interno del locale vi era un’ attività di spaccio che si concludeva con l’arresto di un uomo di 33 anni trovato in possesso di 12 involucri di eroina e colto mentre vendeva droga a due acquirenti all’interno del bar.Una situazione che creava grave disagio alla cittadinanza tanto che erano giunte segnalazioni da parte di cittadini che, in alcuni momenti della giornata, non riuscivano a transitare per il marciapiedi in quanto completamente invaso da queste persone.E così questa mattina gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, coadiuvati dagli agenti delle Volanti, hanno notificato il provvedimento di sospensione al titolare dell’esercizio che ha chiuso l’attività.