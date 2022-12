​Auto contro bici nei pressi della Mole Vanvitelliana di Ancona: paura per un 62enne trasportato all'ospedale

ANCONA- Intervento mattutino quest'oggi - 17 dicembre - da parte della Croce Gialla 118 di Ancona che ha trasportato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità un uomo di 62 anni.

La dinamica

La chiamata è arrivata in seguito ad un duro impatto tra un'automobile e una mountain bike nei pressi di via Marconi, vicino all'attraversamento pedonale in direzione della Mole Vanvitelliana. Sul posto anche la Polizia Municipale.