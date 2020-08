Santarelli travolto da un pirata della strada: Investito da un Suv mentre era in bicicletta assieme a un amico

ASCOLI - È davvero un annus horribilis per l’imprenditore Felice Santarelli, 53 anni. Prima le magmatiche vicende societarie, poi l’inchiesta della Finanza sul fallimento della Saco di cui è consigliere d’amministrazione e della quale spera di uscirne presto a testa alta dimostrando l’infondatezza delle accuse e infine un grave incidente stradale. Felice Santarelli è attualmente ricoverato all’ospedale di Belluno a seguito di un investimento avvenuto pochi giorni fa.



Felice Santarelli era in bicicletta in compagnia di un amico quando è stato travolto da un Suv. L’incidente è avvenuto sulla strada regionale 48 nel Comune di Livinallongo del Col di Lana in provincia di Belluno in Cadore. Il Suv ha urtato i due ciclisti che procedevano nello stesso senso di marcia scaraventandoli a terra e dandosi successivamente alla fuga. In quel momento sopraggiungeva dall’altro lato della carreggiata un motociclista, che è stato colpito da una ruota staccatasi da una delle due biciclette ed è caduto sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arabba per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale .

Felice Santarelli è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato inizialmente all’ospedale di Agordo. Poche contusioni ed escoriazioni per il suo amico F.C. 52enne di Perugia e il motociclista P.C. 51enne di Venezia. Sono in corso le indagini, anche con l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza, per l’identificazione del pirata della strada. Felice Santarelli, invece, ha riportato diverse fratture nell’investimento che date le ferite riportate poteva avere anche conseguenze fatali. La notizia dell’incidente dal Bellunese è giunta fino al Piceno dove l’imprenditore, per la sua popolarità, conta una nutrita schiera di amici che si sono subito sincerati delle sue condizioni di salute. Una drammatica gita in bicicletta sulle salite delle Alpi che per un soffio non si è trasformato in una tragedia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA