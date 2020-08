Prima il test sierologico e poi il tampone: primo insegnante positivo al Covid nelle Marche

ANCONA - A due settimane dalla riparture delle scuole, emerge il primo insegnante positivo al coronavirus dalla campagna di controlli preliminari.

Il Gores ha comunicato oggi il primo caso positivo al Covid19 nel percorso screening scuola della Regione Marche. Si tratta di un insegnante che era risultato positivo al test sierologico, in seguito confermato con il tampone. L'insegnante, asintomatico, è in isolamento ed e' stato inserito nel percorso attivo di sorveglianza sanitario. I test sierologici effettuati ad oggi nel percorso scuola (personale docente e non docente), iniziato il 24 agosto, sono 2347. I risultati sono in fase di elaborazione.

