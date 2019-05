Un altro suicidio dal ponte â€‹maledetto: «Adesso servono le barriere»

di Sabrina Marinelli e Gino Felicetti

ARCEVIA - «Busserò a tutte le porte per trovare i fondi necessari a realizzare le barriere». Ad annunciarlo è il sindaco di Arcevia Dario Perticaroli dopo l’ennesima tragedia avvenuta ieri. Alle 10,20 un geometra senigalliese si è lanciato nel vuoto dal ponte Marconi. Partito da Senigallia in macchina, il 43enne ha lasciato la sua Audi bianca parcheggiata vicino all’ex ospedale. L’ha chiusa a chiave e si è incamminato verso il ponte. Poco più di 500 metri a piedi per raggiungere il punto più alto e lasciarsi andare. Il professionista ha avuto la lucidità di percorrere parecchi chilometri senza che nulla lo facesse desistere dal suo intento, ormai pianificato.