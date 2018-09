Vomita e sviene in tribunale: salta l'interrogatorio del pusher della banda rom

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima i conati di vomito, poi il malore che lo fa collassare a terra, sul pavimento del primo piano del tribunale.Doveva affrontare l’interrogatorio di fronte al gip Antonella Marrone, si è invece dovuto interfacciare con i militi della Croce Gialla e il medico del 118 il 33enne albanese Ervis Gjyshi, l’uomo considerato dalla procura il pusher numero uno dell’organizzazione, composta per lo più da membri della famiglia Spinelli,. Lo straniero, questa mattina, è stato tradotto dal personale della Polizia Penitenziaria da Montacuto fino in tribunale per l’udienza dove avrebbe potuto difendersi dalle accuse mosse dal pm Rosario Lioniello. Poco prima di entrare in aula, Gjyshi (detto “Visi”) ha accusato un malore nei pressi della torre C, crollando a terra. Le operazioni di soccorso sono partite immediatamente. Ma l’interrogatorio è rimandato.