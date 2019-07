Violenza sessuale al Passetto: versioni contro Test sugli abiti per la verita

di Federica Serfilippi

ANCONA - Versioni contro. C’è quella di lei che sostiene di essere stata indotta a bere controvoglia un superalcolico dal sapore acre, forse vodka aromatizzata al limone, e poi di essere stata molestata da quel ragazzo che conosceva appena e più grande di lei di tre anni. C’è il racconto di lui che, invece, afferma di non averla costretta a fare nulla che lei non volesse davvero. Insomma, tutto quello che c’è stato a pochi passi dalla Seggiola del Papa del Passetto, mentre ormai sulla spiaggia era buio pesto, sarebbe avvenuto consensualmente. Nessun obbligo, nessuna forzatura, nessun abuso. Eppure, sul ragazzo – un 17enne anconetano – ora. È indagato a piede libero.Il fascicolo della Procura dei Minorenni è stato aperto dopo la denuncia sporta dalla presunta vittima, 14 anni anche lei di Ancona, al termine di una nottata choc, passata in gran parte al pronto soccorso del Salesi.