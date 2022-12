ANCONA - Con i fondi del Pnrr via San Martino avrà un nuovo asfalto. E cambierà (ancora) la viabilità. Ammonta a 215mila euro l’investimento ottenuto dal Comune per mettere in sicurezza una delle strade più dissestate del capoluogo dorico, a causa di buche e avvallamenti che non di rado hanno provocato incidenti.

Nei giorni scorsi, una determina della Direzione Lavori Pubblici ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento. Che da una parte porterà al risanamento dell’asfalto, dall’altra a modificare parzialmente l’attuale viabilità, all’altezza del piazzale all’uscita della Galleria San Martino.



Il documento



Stando a quanto riportato nel documento istruttorio, i tecnici comunali «a seguito di studi, accertamenti e indagini, analizzando la situazione di via san Martino, considerando le segnalazioni pervenute» hanno accertato «la necessità di intervenire con un progetto per la messa in sicurezza della sede stradale. L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità dell’incrocio tra il parcheggio di via san Martino e le auto in uscita dall’omonima galleria e di mettere in sicurezza l’intera sede stradale per eliminare quanto possibile il pericolo dovuto alla disomogeneità della superficie stradale».



Le bonifiche



L’intervento «prevede, nei tratti dove la vecchia pavimentazione presenta segni di ammaloramento ed usura, di effettuare alcune bonifiche del sottofondo stradale da completare con successiva stesa di materiale bituminoso». Stando al cronoprogramma, i lavori dovrebbero durare 31 giorni, condizioni meteo permettendo. L’altro fronte dell’intervento riguarda la parziale modifica della viabilità. Si andrà ad operare laddove c’è ancora oggi una situazione di precarietà, con la collocazione tra le due corsie di barriere spartitraffico in plastica proprio all’uscita della Galleria San Martino. Il nuovo progetto ha tra gli obiettivi, quello di «migliorare la viabilità dell’incrocio tra il parcheggio di via san Martino e le auto in uscita dall’omonima galleria, rendendo più agevole l’immissione in galleria e consentendo la svolta a sinistra in direzione piazza Pertini».



Dunque dal parcheggio dove c’è il grande murales si potrà svoltare non solo a destra, in direzione porto, ma anche a sinistra, verso piazza Pertini. Si tratta di un punto dove già in passato e più volte è stata modificata la viabilità. I fondi per la messa in sicurezza fanno parte di quel pacchetto Pnrr che ha portato nelle casse del Comune 330mila euro. Sono già stati stanziati 115mila euro per il ripristino della pavimentazione al terminal dei bus di piazza Ugo Bassi. Per quanto riguarda lo stato dell’asfalto in via San Martino, la situazione è notevolmente critica, tanto che anche i cittadini più volte hanno segnalato buche, crateri e avvallamenti, alcuni dei quali hanno peggiorato le loro condizioni dopo l’ultima ondata di maltempo.



Non va tanto meglio alla strada gemella di via San Martino: via Palestro. Anche qui l’asfalto ha ceduto in più punti e sia auto che pedoni devono stare attenti a dove camminano. Il punto più pericoloso? L’attraversamento pedonale tra piazza Stamira e piazza Pertini.