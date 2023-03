​Paura in via Giordano Bruno: investita una ragazzina di 12 anni mentre attraversava la strada

ANCONA - E' stata investita da un'auto in via Giordano Bruno ad Ancona. Paura oggi alle 13.30 per una ragazzina di 12 anni che è stata travolta mentre attraversava la strada da una vettura: sul posto un'ambulanza della Croce gialla e l'auto medica. La dodicenne è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette con diversi traumi tutti da valutare, in un codice di media gravità. La polizia municipale sta procedendo alle indagini per capire la dinamica dell'incidente.