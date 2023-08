Ancona, vengono alle mani per motivi di gelosia: due uomini in Questura per una vecchia relazione

ANCONA- Nella tarda serata di ieri (26 agosto) ad Ancona la polizia è stata costretta a intervenire per sedare una rissa in via Pesaro tra un italiano e un uomo di origini brasiliane entrambi 50enni.

La causa

I due hanno riferito agli agenti di aver avuto un trascorso sentimentale e che, dopo aver assunto sostanze alcoliche in occasione di una cena, sono arrivati alle mani per motivi di gelosia sfociata poi in uno scontro fisico. Entrambi sono stati poi schedati in Questura.