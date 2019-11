Varano è ancora nel mirino dei ladri: in una casa entrano 2 volte in 2 mesi

ANCONA - A volte ritornano. È quanto deve aver pensato la famiglia quando i ladri hanno concesso il bis nella loro abitazione. La banda domenica mattina ha preso di mira un appartamento nella frazione di Varano, lo stesso che era già stato ripulito un paio di mesi fa. Il blitz è avvenuto lungo la strada che dalla frazione di Varano poco più avanti dell’ufficio postale conduce in direzione della provinciale del Conero meglio conosciuta come la strada del monte.

Secondo una prima ricostruzione i ladri sono passati da una entrata secondaria. Nessuno si accorto di nulla anche perché l’appartamento fa parte di una sorta di complesso di villette dove abitano altre famiglie. Una volta entrati dentro l’immobile, i ladri hanno rovistato ovunque accontentandosi di poche cose. Nessuno ha notato nulla di strano, neppure un ragazzo che dormiva nell’appartamento accanto. Un colpo da professionisti per l’esecuzione anche se il bottino è stato piuttosto deludente.

Ad accorgersi di quello che era accaduto sono stati i proprietari dell’immobile che una volta tornati a casa si sono resi conto di quello che era accaduto. Sul posto sono intervenute per i rilievi di legge le Volanti della Questura di Ancona. L’appartamento che già a settembre scorso era finito nel mirino dei ladri. Quanto accaduto quel sabato sera di fine estate nella frazione di Varano aveva lasciato il segno. Buona parte dei residenti della frazione era nel circolo del paese dove era stata allestita una cena sociale. Durante la cena tra brindisi e festeggiamenti i ladri avevano trovato il modo di ripulire tre abitazioni: due lungo la strada che porta in direzione di Portonovo mentre la terza casa finita nel mirino dei malavitosi si trovava nei pressi del piazzale che ospita il tradizionale palco del Festival dei dialetto di Varano. E proprio nella strada che conduce alla Provinciale del Conero c’è l’abitazione che nel giro di due mesi è stata violata per ben due volte dai ladri. Quanto accaduto quel sabato sera ha fatto maturare tra i residenti il sospetto di un bastista, qualcuno che nella zona di Varano che in qualche maniera poteva avere contatti con questi ladri che di fatto hanno colpito a botta sicura ben sapendo che i residenti delle abitazioni al momento dei fatti si trovavano al circolo per la cena sociale.

Un colpo facile facile e anche in quella circostanza nessuno in paese si era accorto di nulla. Nono erano state notate neppure auto sospette aggirarsi per le vie della frazione. I ladri ora sono tornati a colpire in un appartamento di una coppia, ormai quasi abbonata a subire furti. Varano è uno dei bersagli preferiti dai ladri. Non a caso il comandane provinciale dei carabinieri Carrozza nei giorni scorsi ha inserito Varano nella lista delle criticità riguardo ai furti in casa. A colpire di solito sono cellule non stanziali, con notevole mobilità sul territorio. Si muovono senza un particolare studio degli obiettivi: possono visitare una casa dopo l’altra se le circostanze lo consentono, puntano alle frazioni più isolate o ai quartieri residenziali, spopolati in orario tardo pomeridiano e serale, dove la presenza di una pattuglia può essere maggiormente individuabile.

