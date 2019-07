I ladri non si fermano più Un altro colpo, nessun segno di scasso nell’abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un altro appartamento violato, forse con la tecnica della chiave bulgara. I ladri non danno tregua. Dopo la raffica di furti avvenuti a Brecce Bianche, con due palazzi presi di mira in via Ginelli nella mattinata di giovedì, i malviventi si sono spostati in periferia e hanno colpito a Varano, precisamente in un casolare di campagna di via Pozzo. Sabato sera, mentre i proprietari - una giovane coppia anconetana - si trovavano a casa di amici, qualcuno si è intrufolato nella loro abitazione a caccia di fortuna. Ma ai furfanti è andata male. Molto magro il bottino: una ventina di euro in tutto. Hanno messo le mani in armadi e cassetti alla ricerca di oggetti preziosi che, però, non hanno trovato. Il tutto senza creare danni o disordine. Ladri educati, dunque: non hanno messo a soqquadro le stanze né hanno avuto bisogno di ricorrere alle maniere forti per entrare. Non risultano, infatti, segni di scasso su porte o finestre.