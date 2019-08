Frazioni, abitazioni sorvegliate speciali: task force dei carabinieri contro i ladri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Pattugliamenti e posti di controllo, concentrati soprattutto nelle fasce serali, per tenere alla larga i malintenzionati e restituire un minimo di serenità a frazioni assediate dai ladri. Non è una presenza scenografica, ma un’approfondita attività di monitoraggio del territorio, quella messa in campo dai carabinieri della Compagnia di Ancona, che intendono così dare una risposta concreta all’esigenza di sicurezza alla gente di Montacuto e Varano, impaurita dalla presenza di bande più o meno organizzate che ciclicamente ricompaiono per saccheggiare appartamenti.