Dà in escandescenze in piazza del Papa: «Guardate c'è la Madonna». Portato in ospedale, scappa: rintracciato in stazione

ANCONA - Fissava con lo sguardo la chiesa di San Domenico in piazza del Papa e tutto agitato esclamava: «Guardate, c'è la Madonna». Nel giro di pochi secondi ha dato in escandescenze, a tal punto che è stato necessario chiamare i soccorsi.

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce gialla che ha calmato l'uomo, un romano di 50 anni, e lo ha trasportato al pronto soccorso. Ma una volta in ospedale l'uomo è scappato ed ha fatto perdere le sue tracce. È stato rintracciato in stazione poco dopo, mentre dava ancora in escandescenze: i sanitari a quel punto lo hanno riaccompagnato al Pronto soccorso per essere sottoposto alle cure del caso.