ANCONA - Stava percorrendo in sella al suo scooter via Veneto quando probabilmente per una distrazione ha perso il controllo del mezzo ed è volato a terra. Immediato l'intervento della Croce Gialla e dell'automedica che hanno portato l'uomo di 85 anni al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un trauma cranico e per tutti gli altri accertamenti del caso. Sul posto anche la polizia municipale per la gestione del traffico.

