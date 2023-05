Truffe agli anziani, lista senza fine: stavolta l'inganno con la chiave caduta sul balcone

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri, verso le 15.30, le Volanti sono intervenute in via Ascoli Piceno, dove era stato segnalato un furto in appartamento, ai danni degli anziani genitori della richiedente.

Giunti sul posto, i poliziotti prendevano contatti con la donna che riferiva agli operatori che la madre non ritrovava più una somma di danaro (500 euro), un orologio ed alcuni monili. Insospettita dal fatto chiedeva l’intervento della Polizia raccontando agli operatori che il giorno precedente l’addetta alle pulizie dell’abitazione del piano superiore aveva bussato alla porta della casa dei suoi, raccontando che una chiave le era caduta sul balcone, facendosi quindi accompagnare sul luogo, mentre un complice approfittando della distrazione, si infilava nell’appartamento derubando gli anziani.