Trovati con cocaina e hashish dai carabinieri: tre giovani nei guai

ANCONA - È stato un fine settimana di intenso lavoro per i militari della Compagnia di Ancona, le cui attività hanno condotto all'arresto di una persona, al deferimento in stato di libertà di un soggetto e alla segnalazione all'autorità amministrativa di tre giovani.



A finire in manette è stato un 38enne di origine rumena raggiunto dagli uomini della Tenenza di Falconara Marittima, che gli hanno notificato un'ordinanza di detenzione domiciliare, emessa dall'ufficio di sorveglianza di Ancona, dovendo espiare una pena di nove mesi per il reato di guida in stato di ebbrezza, commesso nel capoluogo dorico nell'anno 2017.

Ancora, nella nottata di sabato i militari del Norm - Sezione Radiomobile hanno controllato un 50enne del posto in via Marconi, mentre si trovava alla guida della propria Fiat Panda. Impietoso l'esito dell'accertamento etilometrico cui è stato sottoposto: tasso pari a 2.32 g/l e patente ritirata.



Un giovane è stato poi sanzionato poiché sorpreso in stato di ubriachezza nell'atto di molestare gli avventori di un locale pubblico di Falconara Marittima: nonostante i fumi dell'alcol, il 20enne ha comunque "realizzato" che vi era un controllo dei Carabinieri ed ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane contenente circa 5 grammi di cocaina, subito recuperato dagli operanti.



Stessa sorte per altri due ragazzi, un 34enne ed un 25enne, trovati in possesso, all'esito di perquisizioni veicolari e domiciliari svolte in contesti differenti, di circa 10 grammi di hashish.