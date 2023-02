ANCONA È andato tutto secondo i piani. Chiusura al traffico alle 22 di domenica sera. A mezzanotte il sovrappasso di Torrette, in via Conca, era già stato posizionato. Adesso mancano soltanto da completare le rifiniture: paratie in metacrilato, ascensore e scala in uno dei due accessi, nell’altro la pedana, l’illuminazione, e la gettata sul passaggio pedonale del ponte.

APPROFONDIMENTI IL CANTIERE A Torrette notte di lavori per il ponte pedonale dal parcheggio all’ospedale L'INTERVENTO Ancona, doppio malore per una coppia all'interno della propria casa: la donna finisce all'ospedale



I tempi



Ci vorranno circa tre-quattro settimane per completare i lavori, poi un nuovo test. La strada verrà nuovamente chiusa al traffico per il collaudo notturno e orientativamente tra fine marzo e i primi di aprile il sovrappasso sarà ufficialmente aperto al transito. Alle sei di ieri mattina, come previsto da programma, la viabilità in via Conca è stata ripristinata senza intoppi. «Il montaggio del ponte è stato fatto anche abbastanza rapidamente - racconta l’assessore Ida Simonella presente durante le operazioni insieme all’assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini - all’inizio è stato effettuato un primo consolidamento dell’area e poi si è proceduto con il posizionamento del sovrappasso».



La struttura



In una manciata di minuti la gru ha sollevato la struttura in ferro per poi incastonarla nel punto previsto. Una volta assemblata si è passati alla fase di bullonatura. L’accesso dal parcheggio verrà consentito tramite una pedana fruibile anche dai portatori di disabilità, mentre dall’altro lato del ponte, quello più vicino all’ospedale, si salirà attraverso una scala ricavata all’interno del pilastro e un ascensore esterno (capienza fino a 13 persone). Il ponte pedonale è posizionato ad un’altezza di 5,25 metri ed è lungo 25 metri. Il suo utilizzo è fondamentale, perchè permette ai pedoni di attraversare la pericolosissima via Conca in totale sicurezza. Inoltre, con la fruibilità del sovrappasso, si potrà eliminare il semaforo pedonale che rallenta la viabilità, vista la frequenza con cui quel tratto è particolarmente battuto dai mezzi pesanti per raggiungere l’autostrada.



Tre mesi per rattoppare le buche in via Conca. L’avvio degli interventi al manto stradale quando arriveranno temperature più miti, questo perchè la gettata di conglomerato bituminoso dev’essere fatta su una superficie non troppo fredda. Altrimenti si rischia che il nuovo strato non leghi adeguatamente con quello sottostante. In ogni caso, dall’inizio dei lavori, si prevede un tempo massimo di tre mesi, salvo imprevisti, per portare a termine l’intervento. L’interrogativo, infatti, quando si va scoprire una porzione di suolo è lo stato di salute dei sottoservizi. Il finanziamento per la copertura delle buche di via Conca ammonta a 900 mila euro di cui 700 mila è l’importo di esecuzione dei lavori.