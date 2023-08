Sono un pericolo per la comunità, ecco il foglio di via obbligatorio per tre persone

ANCONA - Nella giornata di ieri il Questore di Ancona ha irrogato nei confronti di tre uomini di cittadinanza italiana, tre misure di prevenzione. Infatti, ha emesso tre Fogli di Via obbligatorio per comportamento antisociale e di grave pericolo per la comunità locale.

Gli uomini venivano rintracciati in tarda serata dal personale delle Squadre Volanti, durante il normale controllo del territorio, nell'area di rispetto del Centro Commerciale "Viola" sito in via Conca, intenti a bivaccare, con bottiglie e lattine e con al seguito alcuni effetti personali.

Da accertamenti i trei risultavano avere a carico precedenti di polizia, uno di loro in particolare di origine ghanese era stato ritenuto responsabile dall'Autorità Giudiziaria competente per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

La presenza di questi uomini in città, non avendo trovato riscontro in interessi di alcun genere, nè di tipo familiare nè lavorativo, era risultata strumentale alla commissione di illeciti che mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Ritenuti, pertanto, persone socialmente pericolose veniva loro ordinato, con l'adozione dei Fogli di Via Obbligatorio il divieto di far rientro nel territorio del comune di Ancona per un periodo di tre anni.