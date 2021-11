Parapiglia in campo, giocatore colpisce con un calcio all'addome l'allenatore della squadra avversaria: portato in ospedale

ANCONA - Assurdo al campo di Vallemiano. Si stavano giocando gli ultimi minuti della partita tra Piano San Lazzaro e Senigallia Calcio valevole per il campionato di Seconda Categoria quando si è acceso un parapiglia e un giocatore della squadra dorica ha colpito con un calcio all'addome il tecnico ospite Gianluca Giuliani che è volato a terra. Momenti di paura e immediato l'intervento di Croce Gialla e automedica che hanno soccorso l'allenatore per poi portarlo per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.

Rabbia, paura e grande amarezza con il presidente del Piano San Lazzaro Daniele Mascellini che si è subito dissociato dall'assurdo comportamento tenuto dal giocatore della sua squadra verso il quale verranno presi severi provvedimenti e ha fatto i migliori auguri di pronta guarigione al tecnico della formazione senigalliese.

