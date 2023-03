ANCONA - Scattano oggi i lavori di asfaltatura di via San Martino, uno dei più disastrati della città. Si prevedono giorni di passione per il traffico in centro: chiuderà la galleria San Martino e si tornerà alla vecchia viabilità. Le parziali bonifiche interesseranno il tratto tra l’uscita della galleria (lato centro) fino all’incrocio con via Simeoni.

Inoltre, verrà riorganizzata l’immissione dal parcheggio davanti all’ex caserma. Il tunnel e una parte di via San Martino verranno chiusi al traffico, in ambo i sensi di marcia. Inevitabili i disagi per una viabilità che verrà rivoluzionata: da via Marconi non si potrà più imboccare la galleria San Martino, ma si dovrà proseguire verso via XXIX Settembre. Corso Stamira si potrà percorrere interamente fino a piazza Cavour per sbucare in via Vecchini. Chi accede in via Palestro, però, dovrà proseguire dritto fino a via Leopardi, senza poter girare a sinistra in piazza Pertini.

Ovviamente sarà interdetto anche l’accesso al piazzale davanti all’ex caserma San Martino, mentre sarà consentito entrare in via Oberdan. Le indicazioni e i percorsi alternativi saranno illustrati da apposita segnaletica in corso di installazione da parte degli uffici comunali. I lavori dureranno 7-10 giorni (dipende dal meteo), poi il cantiere si sposterà su via Conca, dove il Comune spenderà 700mila euro per rifare l’asfalto.