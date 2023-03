Sbaglia strada, prova a fare inversione ma finisce fuori strada ribaltandfosi più volte

OSIMO – Ha sbagliato strada mentre rientrava a casa e, seguendo le indicazioni del navigatore, ha tentato di fare un'inversione a "U". Era notte, la zona era buia e mentre eseguiva la manovra, ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada. La sua Fiat Panda si è ribaltata più volte, terminando la corsa in un campo. L'incidente è avvenuto in via Paradiso, nella zona alta della frazione osimana di Passatempo. Il giovane, residente a Castelfidardo, è uscito dall'auto e ha chiesto aiuto al Nue 112. Era ferito solo lievemente, tant'è che ha preferito non ricorrere alle cure del 118. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Osimo.