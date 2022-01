Infastidisce una commessa, un cliente lo invita ad uscire dalla pizzeria e lo colpisce: brasiliano portato al pronto soccorso

ANCONA - Momenti piuttosto concitati quellio vissuti nel tardo pomeriggio di oggi in una pizzeria in via Cristoforo Colombo con un brasiliano di 38 anni che dopo aver bevuto parecchio ha iniziato ad infastidire una commessa. Due persone lo hanno invitato a fermarsi senza però riuscire nell'obiettivo, un'altra persona lo ha poi fatto uscire e fuori dal locale c'è stata una collutazione con il brasiliano che dopo essere stato colpito è caduto a terra. Sul posto polizia e carabinieri oltre Croce Gialla e automedica con il 38enne portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Il parcheggio come un ring, ancora pugni tra ragazzi. Rissa...

LEGGI ANCHE

Vuole farla finita per amore: il carabiniere tiene al telefono il 60enne per un'ora, i colleghi lo salvano

LEGGI ANCHE

"Consumazioni 10 euro, in compagnia 20", ma il night è abusivo: ennesima chiusura per il Blue Moon

Ultimo aggiornamento: 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA