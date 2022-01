MONTEGRIMANO TERME - Vuole farla finita per amore: il carabiniere tiene al telefono il 60enne per un'ora, i colleghi lo salvano. Una morte evitata all’ultimo minuto quella di un 60enne residente in un centro della vallata del Foglia. Salvato dall’intervento dialettico, rassicurativo ed empatico di un giovane carabiniere che, dalla sala operativa del centralino del Comando dell’Arma di Urbino.

Il militare, venuto a conoscenza dallo stesso 60enne del tentativo di uccidersi con un coltello, lo intrattiene lungamente, per un’ora circa, al telefono cercando di tranquillizzarlo e rassicurarlo mentre mette in allarme il 118 e una pattuglia della Radio Mobile che si trovava a pochi chilometri dal luogo, un parco, in cui, l’aspirante suicida, stava per compiere lo sconsiderato gesto per amore. I Carabinieri del Norm diretti a tutta velocità nel parco, lo hanno trovato in un forte stato depressivo, era sconvolto e si sono fatti consegnare il coltello dopo un lungo e convincente colloquio. I sanitari lo hanno, di seguito, portato all’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Urbino dove è stato ricoverato per le cure del caso

