Tornano a casa e trovano un uomo di 40 anni accasciato al suolo sul pianerottolo privo di sensi

ANCONA - Hanno temuto il peggio poi per fortuna tutto si è risolto senza particolari problemi. Alcune persone intorno alle 14 di questo pomeriggio tornando a casa hanno trovato in un condominio di via De Gasperi un uono di 40 anni steso a terra privo di sensi. Immediata la richiesta di soccorso con la Croce Gialla e l'automedica che sono intervenute sul posto e dopo le prime cure hanno portato l'uomo all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

