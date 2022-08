Ancona, ubriaco dorme in una siepe. Lo svegliano i soccoritori: «Non mi toccate, sono il futuro presidente del Perù»

ANCONA - Ubriaco, dorme in una siepe di corso Carlo Alberto. Volendo soccorrerlo, i militi della Croce Gialla lo svegliano. Lui non la prende bene: «Non vi azzardate a toccarmi, io sono il futuro presidente del Perù». L'allarme è scattato a metà mattina, quando al Nue (Numero unico d'emergenza) sono arrivate numerose chiamate di passanti che segnalavano all'altezza della chiesa dei Salesiani, al Piano, la presenza di un uomo apparentemente privo di sensi.

Le parole ai militi

Arrivati sul posto, i soccorritori della Croce Gialla si sono avvicinati al paziente. Non era privo di sensi, ma stava dormendo ed era completamente ubriaco. «Non vi avvicinate e non mi toccate» avrebbe detto, sostenendo di essere il futuro presidente del Perù, suo paese d'origine. L'uomo si è alzato ed ha provato a camminare. E' stato seguito dai volontari e nei pressi degli Archi sono arrivati anche i carabinieri, insieme all'automedica. Il peruviano è stato trattato sul posto e poi trasferito al pronto soccorso di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.